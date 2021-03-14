Две одинаковых иномарки не поделили трассу в Карелии

Пенсионерка пострадала в ДТП с участием двух одинаковых автомобилей.

ДТП произошло днем 14 марта в Пряжинском районе, сообщают в Госавтоинспекции.

На 39 километре дороги "Петрозаводск-Суоярви" 68-летний водитель автомобиля "Renault Duster" столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем "Renault Duster".

В результате ДТП травмы получила 72-летняя пассажирка второго автомобиля. Женщине была оказана медпомощь.

Ранее сообщалось, как два автомобиля не разъехались на перекрестке в Петрозаводске.