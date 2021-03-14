Две одинаковых иномарки не поделили трассу в Карелии

Пенсионерка пострадала в ДТП с участием двух одинаковых автомобилей.
ДТП произошло днем 14 марта в Пряжинском районе, сообщают в Госавтоинспекции.
На 39 километре дороги "Петрозаводск-Суоярви" 68-летний водитель автомобиля "Renault Duster" столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем "Renault Duster".
В результате ДТП травмы получила 72-летняя пассажирка второго автомобиля. Женщине была оказана медпомощь.
Ранее сообщалось, как два автомобиля не разъехались на перекрестке в Петрозаводске.
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