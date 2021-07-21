Две пассажирки пострадали после столкновения автомобилей в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

В Петрозаводске на пересечении улиц Куйбышева и Свердлова произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадали две женщины.

Авария произошла утром 21 июля, в среду.

Как сообщает ГИБДД, в 08:15 водитель автомобиля «Toyota Avensis» при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю «Volkswagen Tiguan», после чего машины столкнулись.

В результате ДТП пострадала 51-летняя пассажирка «Toyota», также помощь была оказана 57-летней пассажирке «Volkswagen».

Ранее видео с места дорожного происшествия опубликовал сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии». Момент аварии зафиксировала камера наблюдения компании «Ситилинк».