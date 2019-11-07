Две пенсионерки пострадали в ДТП в Карелии

ДТП произошло 6 ноября в Прионежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 15.40 на 13 км автодороги "Педасельга – ст. Ладва Ветка" 54-летний водитель автомобиля Volkswagen допустил занос автомобиля и съехал в кювет.



В результате ДТП травмы получили две пассажирки – женщины 60 и 64 лет. Им оказана медицинская помощь.

Ранее 61-летняя пассажирка автомобиля Hyundai пострадала в аварии на "Коле".