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Две петрозаводчанки лишились сбережений после общения с террористами

Новости. Криминал
08:40, 28 Июля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Максим Шеметов
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В минувшую субботу в полицию обратилась две горожанки, сообщили в МВД Карелии.

У 65-летней петрозаводчанки обманным путем похитили более 43 тысяч рублей.

Как выяснилось, пенсионерка решила через интернет оформить потребительский кредит на выгодных условиях. Она нашла сайт и подала заявку. Вскоре на ее телефон поступил звонок якобы от работника банка, который предложил оформить страховку стоимостью 20 тысяч рублей. Женщина согласилась и перевела необходимую сумму на указанный счет. Спустя несколько дней ей перезвонили вновь и сообщили, что сумма страховки увеличилась. Женщина осуществила еще один перевод, а когда с ней связались по тому же поводу в третий раз, осознала, что стала жертвой обмана.

В тот же день от действий телефонных мошенников пострадала еще одна горожанка. В ходе телефонного разговора она назвала незнакомому человеку, который представился работником службы безопасности банка, реквизиты своей карты. После этого с ее счета было списано более 70 тысяч рублей.

Проводятся проверки.

Ранее интернет-продавщица из глубинки Карелии обманула российских покупателей на 100 тысяч рублей.

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