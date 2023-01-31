Две приятельницы в Карелии спрятали в карманах спиртное и колбасу, но из магазина выйти не смогли

Полицейские задержали женщин, подозреваемых в кражах из магазинов в Кеми и Петрозаводске.

По сообщению МВД Карелии, в Кеми фигурантками уголовного дела оказались две приятельницы 35 и 49 лет. Женщины отправились в один из сетевых магазинов и похитили товар почти на 3 000 рублей. Покупательницы были уверены, что находятся в зоне недосягаемости камеры видеонаблюдения и смело прятали в карманы спиртное, сыр, колбасу и другие закуски. Администратор магазина, наблюдая за происходящим в онлайн-режиме, нажала «тревожную кнопку». Одна из подозреваемых была задержана на месте преступления, соучастница скрылась. Вскоре ее местонахождение установили сотрудники уголовного розыска.

Другая кража произошла в одном из спортивных магазинов в Петрозаводске. Сотрудники торговой точки обнаружили, что исчезла женская куртка стоимостью почти 15 000 рублей. Полицейские просмотрели запись камеры видеонаблюдения и выяснили, что к хищению причастна 42-летняя горожанка. Женщина ранее была неоднократно судима кражи. Она была установлена и призналась, что предмет гардероба успела сбыть.

По обоим фактам ведется расследование.

Ранее рецидивист по пути на заработки в Петрозаводск ограбил магазины с алкоголем.