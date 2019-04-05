Две стены обгорели ночью в жилых домах Петрозаводска

Два пожара произошли за одну ночь в жилых домах Петрозаводска, сообщили в ЕДДС города.

В ночь на 5 апреля, в.00.05, на ул. Мурманской произошел пожар в жилом доме №9.

В результате повреждена стена во втором подъезде. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

В эту же ночь в 00.23 на ул. Лесопильная, загорелся частный жилой дом.

В результате огнем повреждена стена на площади 2 кв.м. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.