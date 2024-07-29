Две жительницы Калевальского района стали жертвами дистанционного мошенничества

Аферисты действовали через сайты и мессенджеры.

В полицию Калевальского района обратилась местная жительница, которая рассказала правоохранителям, что ее обманули интернет-аферисты. Об этом сообщили в МВД Карелии.

В сети заявительница зарегистрировалась на сайте некой инвестиционной компании. После этого ей поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник убедил женщину в том, что сможет научить ее делать вложения и получать дополнительный заработок.

Обучение велось при помощи мессенджеров и функции демонстрации экрана. Под руководством «куратора» жительница республики осуществила три денежных перевода на указанные счета в общей сумме 8 703 рубля. После этого она поняла, что была обманута.

Жертвой иной мошеннической схемы стала еще одна заявительница, проживающая на территории района. Неизвестные ввели ее в заблуждение путем различных звонков в мессенджерах. Они предупредили сельчанку о том, что ее сбережения якобы в опасности, их нужно защитить от действий злоумышленников. Обманутая гражданка перечислила 81 990 рублей на продиктованный счет и лишилась денег.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.