Две жительницы Петрозаводска сделали мошенников богаче на миллион рублей

Аферисты убедили петрозаводчанок разного возраста оформить на себя кредиты и перевести их на неизвестные номера телефонов, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 31-летняя жительница города. Итогом телефонного общения с неизвестными, которые выдавали себя за работников несуществующего банка и правоохранительных органов, стали долги по кредитам.

Позвонив первый раз, мошенники напугали петрозаводчанку тем, что неизвестные якобы оформили на нее кредит, и во избежание потери средств посоветовали оформить такой же кредит и перевести все деньги на «безопасные» номера телефонов.

Девушка поспешила в банки и смогла получить два кредита на общую сумму 450 тысяч рублей. После этого она перевела средства на указанные злоумышленниками номера телефонов. Когда звонки прекратились, петрозаводчанка поделилась историей с коллегами, и те направили ее в полицию.

Похожим образом пострадала 71-летняя жительница Петрозаводска. Аферисты убедили женщину в том, что она участвует в спецоперации по поимке преступников. По просьбе звонивших, пенсионерка не могла разглашать сведения об участии в мероприятии по поимке злоумышленников.

В результате петрозаводчанка обналичила 350 тысяч собственных сбережений, взяла кредит еще на 200 тысяч и перевела все деньги на семь телефонных номеров. Совершив последний перевод, женщина так и не дождалась звонка с информацией о новом счёте.

Итогом телефонного общения со злоумышленниками для петрозаводчанок стал визит в полицию и реальные кредиты. Правоохранители проводят проверки, по результатам которых будут процессуальные решения.

Полиция Петрозаводска просит быть бдительными при общении с незнакомцами, не сообщать информацию о банковских картах. Следует прекратить общение с неизвестными, настаивающими на проведении различных финансовых операций, так могут действовать только мошенники.