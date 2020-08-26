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Двигавшийся задним ходом по перекрестку автомобиль протаранил троллейбус в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:54, 27 Августа 2020
фото: © кадр из видео
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ДТП с участие кроссовера и троллейбуса произошло на пересечении улиц Шотмана и Краснофлотская.

Камера наружного наблюдения компании "Ситилинк" запечатлела, как 25 августа в 8.53 на перекрестке улиц Шотмана и Краснофлотская иномарка въехала в троллейбус.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", Renault Duster выехал на перекресток, собираясь совершить разворот, но из-за стоявшего на встречной полосе автомобиля маневр не удался. Водитель кроссовера Renault Duster начал сдавать назад и въехал в троллейбус, выехавший в тот момент на перекресток.

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Комментарии

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Горожанин
2020-08-27 11:33:44
У современных автомобилей обзор сзади практически никакой, поэтому парктроник и камера заднего вида весьма желательны. В некоторых странах уже даже обязательны.
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