Двигавшийся задним ходом по перекрестку автомобиль протаранил троллейбус в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участие кроссовера и троллейбуса произошло на пересечении улиц Шотмана и Краснофлотская.

Камера наружного наблюдения компании "Ситилинк" запечатлела, как 25 августа в 8.53 на перекрестке улиц Шотмана и Краснофлотская иномарка въехала в троллейбус.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", Renault Duster выехал на перекресток, собираясь совершить разворот, но из-за стоявшего на встречной полосе автомобиля маневр не удался. Водитель кроссовера Renault Duster начал сдавать назад и въехал в троллейбус, выехавший в тот момент на перекресток.