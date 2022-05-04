Движение на размытой трассе Петрозаводск - Лососинное восстановят вечером

В Минтрансе Карелии рассказали о ситуации с участком автодороги Петрозаводск-Лососинное, который ушел под воду.

Напомним, 13 мая были введены ограничения движения автотранспорта на 17 км дороги Петрозаводск-Лососинное. На трассе вышел из берегов ручей. По словам представителей дорожных служб, произошло активное таяние снега, дренажные трубы не справились с большим количеством воды. В настоящее время грунт размыло вокруг дренажных труб. Под асфальтом размыта земля.

«На место событий оперативно был осуществлен выезд сотрудников КУ РК «Управтодор РК» и организацией, обсуживающей данную дорогу. По оперативным данным движение будет восстановлено сегодня вечером по одной полосе движения. Подрядная организация приступила к работам.