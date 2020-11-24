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Движение на трассе "Кола" перекроют из-за разведенного Ладожского моста

Новости. Общество
16:53, 24 Ноября 2020
фото: © ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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Федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют в связи с разводкой моста через реку Нева, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

25 ноября 2020 года в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на трассе Р-21 "Кола" (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия).

"В период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке барже-буксирного состава "РБ-250", "РБ-27" и "ПСК-1562" с максимальным высотным габаритом 18 метров представителями подрядной организации ООО "ЕвроТрансСтрой" по согласованию с ФБУ "Администрация "Волго-Балт" будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто" - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

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