Движение на трассе "Кола" под Петербургом перекроют в районе скотопрогона

Часть трассы будет перекрыта с завтрашнего дня и до 26 марта, сообщает Упрдор "Северо-Запад".

На 19-м километре трассы "Кола" - на путепроводе через скотопрогон с 23 по 26 марта перекроют одну полосу движения в направлении Санкт-Петербурга.

Пропускная способность трассы будет снижена из-за ремонта пришовной зоны существующего деформационного шва. Во время работ на участке будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и сигнальные фонари дежурного освещения.

"На данном участке дороги всего четыре полосы для движения. По две полосы в каждом направлении. На период перекрытия одной полосы по оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены", — отметили в Упрдор "Северо-Запад".

Управление приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов.