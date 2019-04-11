Движение на трассе "Кола" в Карелии восстановлено для большегрузов

Закрытое 10 апреля для грузовиков движение по трассе "Кола" по северным районам восстановлено.

На автодороге "Кола", с 721 по 854 км на территории Сегежского, Беломорского и Кемского районов, временное ограничение движения транзитного грузового автотранспорта полностью восстановлено.

Дорожная обстановка стабилизирована.

Госавтоинспекция Карелии просит водителей выбирать скорость движения, которая соответствует дорожным условиям.

Напомним, 10 апреля в 16.00 и-за сложных погодных условий было введено временное ограничение движения транзитного грузового автотранспорта на территории Сегежского, Беломорского и Кемского районов.