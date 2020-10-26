Движение на трассе "Кола" временно перекроют

Федеральную трассу Р-21 "Кола" полностью перекроют в связи с разводкой Ладожского моста, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На автомобильной дороге Р-21 "Кола" (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 29 октября в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

"В связи с проведением регламентных работ в период с 00:00 до 02:00 будет производиться технологическая разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто" - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.