Движение на трассе в Карелии перекроют на час

Госавтоинспекция Карелии предупреждает водителей о перекрытии трассы в Олонецком районе.

По информации ГИБДД республики, 26 сентября на 325 км автодороги Р-21 «Кола» в Олонецком районе с 11:00 до 12:00 будет осуществляться перекрытие дорожного движения.

«Просим водителей учитывать возможные задержки в пути, заранее планировать маршрут и время, чтобы не создавать заторы и скопление транспорта на участке автодороги», - говорится в сообщении Госавтоинспекции Карелии.

Ранее сообщалось, «Апостол Андрей» перекроет движение на трассе «Кола».