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Движение ограничат на трассе на севере Карелии из-за ремонта железнодорожного переезда

Новости. Общество
09:19, 02 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

В Беломорском районе на ремонт встанет железнодорожный переезд, водителей просят искать пути объезда.

По сообщению пресс-службы Октябрьской железной дороги, 7 и 8 июля с 11:00 до 16:00 на железнодорожном переезде 760 км перегона Летний – Сосновец будут проводить ремонтные работы по выправке пути со снятием переездного настила. 

Движение автотранспорта будет осуществляться реверсивно по временному переездному настилу с периодичностью 1 раз в 2 часа. Своевременный пропуск обеспечат для проезда машин скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции. Регулировку движения будет осуществлять работник Беломорской дистанции пути.   

В РЖД просят водителей заранее планировать возможные маршруты объезда.

Ранее в Карелии водителей проверили на знание ПДД прямо на железнодорожных переездах.

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