Движение ограничено на одной из дорог Петрозаводска

В связи с ремонтом дорожного покрытия на Соломенском шоссе движение автомобилей осуществляется по одной полосе, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На Соломенском шоссе подрядчик приступил к укладке верхнего слоя асфальта. Работы ведутся от улицы Зайцева в направлении аэропорта "Пески".

Движение автомобилей на магистрали осуществляется по одной полосе. Администрация города просит водителей заранее планировать свой маршрут.

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на городских магистралях продолжаются ремонтные работы.

Напомним, подрядчик "АБЗ-Дорстрой" уже приступил к ремонтным работам на Лесном проспекте.