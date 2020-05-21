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Движение ограничено на одной из дорог Петрозаводска

Новости. Общество
14:41, 22 Мая 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В связи с ремонтом дорожного покрытия на Соломенском шоссе движение автомобилей осуществляется по одной полосе, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На Соломенском шоссе подрядчик приступил к укладке верхнего слоя асфальта. Работы ведутся от улицы Зайцева в направлении аэропорта "Пески".

Движение автомобилей на магистрали осуществляется по одной полосе. Администрация города просит водителей заранее планировать свой маршрут.

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на городских магистралях продолжаются ремонтные работы.

Напомним, подрядчик "АБЗ-Дорстрой" уже приступил к ремонтным работам на Лесном проспекте. 

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