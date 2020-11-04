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Двое детей пострадали в ДТП на перекрестке в Петрозаводске

Новости. Происшествия
09:15, 05 Ноября 2020
фото: © кадр из видео
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Стали известны подробности вечерней аварии на пересечении Комсомольского проспекта и проспекта Александра Невского.

Напомним, автомобиль вылетел на тротуар после ДТП с участием двух автомобилей на перекрестке в Петрозаводске в минувшую среду.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в 18:40 37-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia при повороте налево на запрещающий (красный) сигнал светофора не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Mazda.

В результате ДТП травмы получили два несовершеннолетних пассажира – 15-летняя девочка-подросток и 6-летний мальчик. Ребенок находился без детского удерживающего устройства. Пострадавшие дети доставлены в больницу.

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Комментарии

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Комментатор
2020-11-05 11:43:17
А дети в каком авто были?
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