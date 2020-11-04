Двое детей пострадали в ДТП на перекрестке в Петрозаводске

Стали известны подробности вечерней аварии на пересечении Комсомольского проспекта и проспекта Александра Невского.

Напомним, автомобиль вылетел на тротуар после ДТП с участием двух автомобилей на перекрестке в Петрозаводске в минувшую среду.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в 18:40 37-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia при повороте налево на запрещающий (красный) сигнал светофора не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Mazda.

В результате ДТП травмы получили два несовершеннолетних пассажира – 15-летняя девочка-подросток и 6-летний мальчик. Ребенок находился без детского удерживающего устройства. Пострадавшие дети доставлены в больницу.