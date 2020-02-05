Двое мужчин с ножом набросились на петрозаводчанина

Сотрудники полиции Петрозаводска раскрыли разбой по горячим следам, сообщили в МВД Карелии.
Вечером 4 февраля в полицию обратился 28-летний горожанин и сообщил, что на него напали с ножом.
Двое мужчин в районе Красноармейской улицы под угрозой применения оружия похитили у петрозаводчанина телефон и банковскую карту.
Полицейские по горячим следам задержали злоумышленников.
Один из мужчин, увидев патрульную машину, бросился бежать. Впоследствии, 24-летний мужчина указал на сугроб, в который выбросил орудие преступления. Нож был изъят как вещественное доказательство.
Подозреваемые продали телефон за 500 рублей.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под арестом.
Ранее был задержан петрозаводчанин, месяц державший в страхе микрорайон города.
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