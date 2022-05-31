Двое пьяных водителей гоняли по поселку в Карелии

В Лахденпохском районе пьяные водители остались без 30 тысяч рублей и прав.

Инспекторы ДПС, обеспечивая порядок на дорогах поселка Ихала, отстранили от управления двоих водителей с признаками опьянения. Результаты освидетельствования с помощью алкотестера соответствовали 1,14 и 0,30 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении нарушителей составлены административные материалы, которые для принятия решения направлены в суд, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

«Внести свой вклад в безопасность дорожного движения может каждый. Просто сообщите сведения о нетрезвом водителе на единый номер 102 , 112 или в дежурную часть районного отдела полиции», - говорится в сообщении ГИБДД.

Ранее сообщалось, из-за пьяного водителя в ДТП на севере Карелии пострадала годовалая девочка и женщина.