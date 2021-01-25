Два юнца в Петрозаводске украли бензин и стали фигурантами уголовного дела

Желание прокатиться на машине толкнуло двух юных жителей Карелии на преступление, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 43-летнего горожанина о краже. Отсутствие имущества он обнаружил, когда утром приехал на работу.

Оперативники выяснили, что в кузове под тентом отечественного авто мужчина хранил канистры с топливом. Позднее полицейские определили, что накануне вечером этим обстоятельством воспользовались двое петрозаводчан.

По словам 18-летних подозреваемых, они одолжили машину у знакомой. Однако денег на топливо у них не было. Поэтому юноши оставили машину и прошлись по дворам в поисках отечественных автомобилей.

Обнаружив в одном из дворов автомобиль, кузов которого был накрыт тентом, молодые люди проверили, что находится внутри. Там они нашли несколько емкостей, в двух находилось дизельное топливо, еще в двух – бензин, и в одной – антифриз. Похитив имущество, нарушители заправили свой автомобиль, а остальное топливо продали. Вырученные деньги потратили на собственные нужды.

Нанесенный ущерб петрозаводчане обязались возместить. Возбуждено уголовное дело.