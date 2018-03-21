Двое жителей поселка Карелии срезали кабель связи и сдали его в металлолом

Полицейские раскрыли кражу кабеля в поселке Софпорог Лоухского района, сообщили в МВД Карелии.

Заявление по факту хищения 200 метров резервного кабеля связи поступило в отделение МВД России по Лоухскому району.

Полицейские выяснили, что кабель был снят с нескольких опор, подводящих его к пустующему зданию. В результате проведенных мероприятий, оперативники обнаружили уже обожженный кабель у одного из местных жителей, занимающегося заготовкой металлолома.

Вскоре были установлены и подозреваемые в краже – 19-летний житель поселка и его несовершеннолетний знакомый. Некоторое время назад они обратили внимание на неподключенный кабель. Затем, вооружившись необходимым инструментом, молодые люди сняли его, обожгли и сдали односельчанину в качестве лома.

Подозреваемые стали фигурантами уголовного дела. На время расследования оба находятся под подпиской о невыезде.