Двойная авария произошла на оживленном проспекте в Петрозаводске — пострадал пешеход (ВИДЕО)

Женщину сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске, водители покинули место происшествия.

Видео аварии на Первомайском проспекте в Петрозаводске появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Произошедшая сегодня, 22 февраля, в 9.16 авария с участием двух автомобилей и пешехода попала на камеру наружного видеонаблюдения компании «Сампо».

В ролике видно, как женщина переходит проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в районе перекрестка улицы Грибоедова и Первомайского проспекта. Перед ней начал останавливаться автомобиль, и в этот момент в него сзади врезалась другая машина. Первый автомобиль от удара выехал на пешеходный переход, сбив женщину-пешехода.

После удара водитель первой машины помог пострадавшей подняться. Женщина смогла подняться и уйти с помощью пришедшей ей на помощь прохожей. Примечательно, что автомобили также покинули место происшествия — при этом водитель второй машины так и не покинул свое транспортное средство.

Ранее на улице Боровой в Петрозаводске молодой водитель автомобиль ВАЗ-2107 сбил ребенка на пешеходном переходе.