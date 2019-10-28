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Новости. Общество
13:05, 28 Октября 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Дворники вышли на борьбу со снегом в Петрозаводске

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Во дворах убирается снег, ведётся подсыпка наледи и проверка систем наружного освещения, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Управляющие организации Петрозаводска перешли в режим зимнего содержания придомовых территорий. Об этом на заседании штаба по проведению отопительного сезона сообщил представитель МКУ "Служба заказчика".

"Для проведения надлежащей уборки на придомовых территориях в зимний период в штате организаций либо в рамках заключенных договоров работает 673 дворника. Подготовлено 2020 тонн песко-соляной смеси для подсыпки наледи. Имеются в наличии или на правах аренды 38 тракторов, 15 автовышек, 21 погрузчик, а также необходимый инвентарь, – сказала заместитель директора предприятия Александра Спиридонова. – В связи с ухудшением погодных условий управляющим организациям рекомендовано своевременно организовывать и проводить мероприятия по уборке снега и подсыпке наледи на придомовых территориях с целью обеспечения беспрепятственного движения пешеходов, проезда карет скорой медицинской помощи, пожарных расчетов и транспортных средств службы оперативного реагирования".

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Комментарии

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David
2019-10-28 15:27:38
Для УБОРКИ снега заготовили 2200 тон говна?!???? Невероятная тяга все загадать вокруг!
zanoza
2019-10-28 13:12:29
Как только выпадает снег, сразу начинается у дворника "война" со снегом, причём побеждает, как правило,снег :)
кир
2019-10-28 14:06:58
zanoza, при большевиках дворники работали, сейчас только числятся на работе.
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