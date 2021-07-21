Двух жителей Острова Свободы, пытавшихся сбежать из Карелии в Финляндию, выдворят из страны

Задержанных за нарушение границы кубинцев вылечили от ковида и отправили в центр временного содержания, сообщили в Службе судебных приставов Карелии.

В июне при попытке пересечения госграницы РФ сотрудниками пограничной службы в Муезерском районе были задержаны два гражданина Республики Куба.

После задержания жители Острова Свободы были доставлены в Муезерский районный суд.

Судья Муезерского районного суда в отношении задержанных вынес постановление о выдворении их за пределы страны.

Также в ходе медицинского осмотра граждан Кубы и сдачи ими ПЦР теста на Covid-19, было установлено, что иностранцы заражены ковидом.

Задержанные кубинцы были доставлены в больницу Костомукши для прохождения лечения. Спустя 10 суток после выздоровления иностранцы были препровождены сотрудниками отделения судебных приставов по Костомукше в Центр временного содержания иностранных граждан в Петрозаводске.

Ранее сообщалась, что пограничники задержали на территории Карелии шестерых жителей Острова Свободы, пытавшихся незаконно пересечь границу с Финляндией, одному понадобилась медицинская помощь, так как его сильно покусали комары.