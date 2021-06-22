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Кубинцу, пойманному на границе в Карелии, потребовалась госпитализация из-за укусов насекомых

Новости. Общество
09:44, 23 Июня 2021
фото: © CC BY 2.0 / John Tann

Пограничники задержали на территории Карелии шестерых жителей Острова Свободы, пытавшихся незаконно пересечь границу с Финляндией, одному понадобилась медицинская помощь.

По сообщению пресс-службы УФСБ России по Карелии, 20 июня, при попытке пересечения госграницы из России в Финляндию в Сортавальском и Суоярвском районах задержаны шестеро граждан Республики Куба. Одному из иностранцев оказана срочная медицинская помощь из-за сильной интоксикации от укусов насекомых и обезвоживания. Сейчас пострадавший в карельских лесах нарушитель находится в больнице.

Установлено, что кубинцы прибыли на территорию России в 2019 году и жили в Москве. Россиянин, помогавший кубинцам, в данный момент активно работает со следствием.

Жители Острова Свободы задержаны, решается вопрос о возбуждении в их отношении уголовных дел. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенных правонарушений. Кроме того, предприняты дополнительные меры по усилению режима охраны госграницы.

Ранее жителей Марокко, которые пытались незаконно пересечь границу в Карелии, отпустили на волю.

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Комментарии

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Petrovich
2021-06-23 10:40:48
Куба, отдай наш хлеб. Куба, возьми свой сахар!
Leopol'd
2021-06-23 10:40:30
Обезвоживание в Карелии?! Это надо постараться.
однозначно
2021-06-23 10:00:44
Придется финнам самим клубнику собирать :)
кир
2021-06-23 09:51:52
Пропускать кубинцев беспрепятственно, - сказал кот. Куба - любовь моя.(с)
Гость
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