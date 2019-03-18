Двух жительниц Карелии будут судить за кражу из магазина

Женщины украли из магазина в Калевале две бутылки водки, продукты питания, краску для волос, сообщили в МВД Карелии.

Преступление было совершено в начале февраля. Женщины зашли в один из сетевых магазинов и некоторое время ходили между прилавками. Затем они подошли к кассе и, оплатив несколько товаров, направились к выходу. Но здесь из-за подозрений в краже их остановили работники торговой точки. Они же и вызвали полицию.

Опасения продавцов подтвердились. В сумке у покупательниц были обнаружены неоплаченные товары: две бутылки водки, упаковка форели, сыр, тосты, краска для волос и т.д.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору.

В ходе следствия подозреваемые дали признательные показания и пояснили, что, находясь в "слепой зоне" камер видеонаблюдения, спрятали товары в личные сумки.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором и направлено в суд.