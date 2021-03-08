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Двух жительниц Карелии наказали обязательными работами за экстремизм

Новости. Общество
15:34, 09 Марта 2021
фото: © shieldproject.ru
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Суд признал женщин виновными в возбуждении ненависти в отношении оппонентов.

По сообщению МВД Карелии, в феврале к административной ответственности за экстремизм привлечены жительница Сортавальского района и петрозаводчанка.

Так, в Сортавале женщина была признана виновной по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Ее наказали 20 часами обязательных работ.

Петрозаводским городским судом рассмотрен административный материал по аналогичной статье в отношении местной жительницы. Ей назначено наказание в виде 24 часов обязательных работ.

Ранее сообщалось, за 2020 год за экстремизм привлечено к ответственности 52 жителя Карелии.

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Комментарии

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zanoza
2021-03-09 16:51:09
Наверное за призывы на митинг отрабатывают :)
Изя
2021-03-09 15:42:52
Что хоть написали то ??? С :) омнения терзают . не лепят ли горбатого мвд . :)
театральный критик
2021-03-09 15:42:14
Какая прелесть :) Обожаю кровавый режим и полицейское государство. Навальнята, трепещите !
David .
2021-03-09 16:01:41
театральный критик, До тебя обязательно доберется твой любимый режим. Он на то и режим, чтоб для всех.Будешь потом верещать и соплями умываться " я свой, я за вас". :)
театральный критик
2021-03-09 16:20:30
Davidишка, самое любимое - это во время облавы собаку спускать с поводка. :)
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