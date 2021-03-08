Двух жительниц Карелии наказали обязательными работами за экстремизм

Суд признал женщин виновными в возбуждении ненависти в отношении оппонентов.

По сообщению МВД Карелии, в феврале к административной ответственности за экстремизм привлечены жительница Сортавальского района и петрозаводчанка.

Так, в Сортавале женщина была признана виновной по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Ее наказали 20 часами обязательных работ.

Петрозаводским городским судом рассмотрен административный материал по аналогичной статье в отношении местной жительницы. Ей назначено наказание в виде 24 часов обязательных работ.

Ранее сообщалось, за 2020 год за экстремизм привлечено к ответственности 52 жителя Карелии.