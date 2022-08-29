Двухэтажный деревянный дом сгорел дотла в райцентре Карелии (ФОТО)

В поселке Чупа Лоухского района на рассвете 8 сентября сгорел двухэтажный деревянный дом.

Как сообщается в паблике пожарных-спасателей Лоухского района, 8 сентября в 4.49 в поселке Чупа на улице Гвардейской загорелся расселенный двухэтажный деревянный дом.

Для ликвидации пожара привлекались 13 человек и три единицы техники.

По прибытии к месту пожара было обнаружено горения по всей площади, для ликвидации пожара было подано 6 пожарных стволов, площадь пожара на момент ликвидации составила 462 кв.м.

Погибших и пострадавших нет, причина пожара устанавливается.