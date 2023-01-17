Двухэтажный дом сгорел ночью в поселке Карелии (ФОТО)

В поселке Поросозеро Суоярвского района сгорел 2-этажный дом под расселение.

Как сообщается в паблике суоярвских спасателей, 27 февраля в поселке Поросозеро в 2.31 загорелся 2-этажный дом, нежилой, под расселение.

Пожарные подразделения выехали и прибыли на место в соответствии с регламентом. Дом уже горел открытым огнем. И в результате сгорел полностью.

Обстоятельства пожара устанавливаются.