Двухэтажный поезд запустят по маршруту Петрозаводск - Москва

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Первый двухэтажный поезд, который планирует в 2019 году ввести Федеральная пассажирская компания (ФПК), будет следовать по маршруту Петрозаводск - Москва.
Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании Петр Иванов.
"Петрозаводск - это первое направление, которое мы планируем в 2019 году реализовать из двухэтажных поездов, с сообщением до Москвы", - сказал он.
Иванов уточнил, что в рамках согласованной с РЖД программой развития двухэтажных поездов такие поезда также могут появиться и на других направлениях, пишет ТАСС.
"У нас в планах есть Новороссийск, Мурманск, Ульяновск. Все будет зависеть от степени подготовки инфраструктуры", - сказал он.
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