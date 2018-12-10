Двухэтажный поезд запустят по маршруту Петрозаводск - Москва

Первый двухэтажный поезд, который планирует в 2019 году ввести Федеральная пассажирская компания (ФПК), будет следовать по маршруту Петрозаводск - Москва.

Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании Петр Иванов.

"Петрозаводск - это первое направление, которое мы планируем в 2019 году реализовать из двухэтажных поездов, с сообщением до Москвы", - сказал он.

Иванов уточнил, что в рамках согласованной с РЖД программой развития двухэтажных поездов такие поезда также могут появиться и на других направлениях, пишет ТАСС.

"У нас в планах есть Новороссийск, Мурманск, Ульяновск. Все будет зависеть от степени подготовки инфраструктуры", - сказал он.