Двухэтажный сарай полыхает на Старой Кукковке

Для ликвидации огня выехала спецчасть и пожарная часть №1, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня в 11.00 загорелась 2-этажная хозпостройка на улице Ломоносова у дома №7.

Как сообщил в МЧС Карелии, на ликвидацию огня выехала спецчасть и пожарная часть №1.

Погибших и пострадавших на месте пожара не обнаружено.