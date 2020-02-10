Двум детям из Петрозаводска понадобилась помощь спасателей

У одного ребенка застряла нога, у другого - палец, сообщили в МЧС Карелии.

В понедельник, 10 февраля, в 19.38 в пожарно-спасательную службу города поступил звонок с просьбой о помощи – у ребенка на ул. Петрова нога застряла в металлической решетке. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали ногу.

А в 19.47 поомщь потребовалось ребенку на ул. Мелентьевой – палец застрял в броши. Пожарные с помощью подручных средств освободили палец.



Ранее в Карелии пожарные спасли ребенка, у которого палец застрял в сите.