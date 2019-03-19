Двум школам Петрозаводска нашли новых директоров

Петрозаводский городской суд оправдал троих из шести подсудимых по делу о гибели 14 детей на Сямозере.

История о том, как вся Карелия спасает 34-летнюю маму двойняшек, у которой диагностировали рак желудка 4 стадии.

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