Двум школам Петрозаводска нашли новых директоров

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Стали известны результаты конкурса на должности директоров двух школ Петрозаводска, сообщили в администрации города.
Управление образования сообщает о результатах конкурсов на замещение должности директора муниципальных общеобразовательных организаций, состоявшихся 11 марта.
Директором средней общеобразовательной школы № 14 стала Татьяна Синева. Победителем конкурса на замещение должности директора Академического лицея стала Елена Чеботарева.
Кроме того, по результатам конкурса на замещение должности директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского округа "Средняя общеобразовательная школа № 33" победитель не выявлен. Конкурс будет объявлен повторно в ближайшее время.
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