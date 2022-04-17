Дым до небес: в Петрозаводске горят гаражи (ФОТО)

Пожар произошел на Лососинском шоссе.

Неэксплуатируемое здание на Лоосинском шоссе, в районе дома №17, загорелось сегодня, 18 апреля, около 20.00. Дым от пожара, охватившего гаражи, могут наблюдать жители Древлянки, Перевалки и Кукковки. На место пожара прибыли две машины спецчасти.

Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе МЧС Карелии, площадь пожара 5 кв м.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.