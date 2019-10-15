Единая платежка за коммунальные услуги может появиться в почтовых ящиках жителей России

Правительство России заявило о готовности поддержать законопроект о создании единого платежного документа (ЕПД), в который будут включены все услуги ЖКХ.

Согласно документу, планируется включить в ЕПД графы с платежами за содержание и текущий ремонт дома, вывоз мусора и капитальный ремонт. В этом случае россиянам станет проще оплачивать и рассчитывать все жилищно-коммунальные услуги.

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