Единственное жилье должников разрешат отнимать с 1 апреля

C 1 апреля перестает действовать рекомендация Центробанка не взыскивать у должников заложенные квартиры, если это их единственное жилье.

Кроме того, больше нельзя будет взять ипотечные каникулы из-за заболевания COVID-19 или существенной потери дохода, рассказал РИА Недвижимость партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.

Он пояснил, что речь идет о едином законе о потребительском кредите — в него еще в 2019 году внесли изменения, позволяющие заемщикам, попавшим в трудную ситуацию, получить ипотечные каникулы.

Прошлогодний "коронавирусный пакет" лишь развил положения этого закона, добавил адвокат. Он напомнил, что изначально трудная ситуация определялась как потеря работы, инвалидность, временная нетрудоспособность на срок более двух месяцев (сюда попадает и заболевание COVID-19), а также снижение уровня зарплаты на 30 и более процентов. При этом действовала рекомендация ЦБ не обращать взыскание на объект залога, если это единственное жилье должника.

Эти меры отменяются с 1 апреля, то есть те, кто не успели подать на реструктуризацию долга, более не смогут на нее претендовать.

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