Эффект на кончике ножа

Хирург Офтальмологического центра Карелии рассказала, почему считает офтальмологию самой позитивной специальностью.

"Обожаю офтальмологию и считаю, что это одна из самых позитивных специальностей в медицине, - говорит Наталья Николаевна, врач-офтальмохирург высшей категории. - Эффект от наших операций на кончике ножа. Мы сегодня оперируем, а завтра человек приходит уже с новым зрением. Он прозрел. И когда видишь эти счастливые глаза!.. Люди плачут от радости. Столько позитива, сколько мы, и так быстро никто не получает. И когда женщины, смотришь, почти слепые приходят, неухоженные. А на следующий день она пришла, а у нее уже платочек надет, губки накрашены – это чудо".

Так начался наш разговор.

А буквально за день до интервью я просила коллег Натальи Николаевны рассказать немного о ней, чтобы примерно выстроить разговор. Ответ был поразителен, он уместился всего в двух словах: "символ женственности". И все!

Вот такая короткая и емкая характеристика, которая, надо сказать, дорогого стоит, была дана Наталье Николаевне. Думаю, услышать подобную оценку от коллеги-мужчины было бы приятно каждой женщине.

С волнением ожидала встречи, не подозревая, что в это время где-то на другом конце города доктор, опытный хирург Наталья Венедиктова, как студентка перед экзаменом, тоже готовилась к разговору.

Расположившись в ординаторской, осторожно начали беседу, которая незаметно перешла в увлекательный диалог. Рассказала Наталья Николаевна и о далеком Магадане, где родители работали на приисках, и о большой семье, и о танцах на набережной Онежского озера.

Подробнее читайте здесь.