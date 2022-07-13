Экономия не позволяет заменить все бордюры в Петрозаводске, заявил глава города

Владимир Любарский рассказал о ремонте дорог и объяснил, почему бордюры в Петрозаводске меняют лишь частично.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский сообщил, что в Петрозаводске полным ходом идет ремонт дорог.

«По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году ремонтируем 16 улиц, обновление которых изначально планировали на 2023 год», - написал Любарский.

Сейчас работы идут на улицах Щербакова, Красной, Фридриха Энгельса, Генерала Фролова, Лыжной и Карельском проспекте.

«Сейчас на Лыжной фрезеруют старое покрытие. Частично меняют бордюры. Вы спросите, почему частично? Все просто - такая экономия позволяет отремонтировать бОльшее количество дорог. Да, конечно, выглядело бы красивее, если бы мы поменяли бортовик в полном объеме, но тогда осталось бы меньше денег на ремонт других объектов», - объяснил Владимир Любарский.