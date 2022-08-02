Экономисты назвали самый подорожавший в России с начала года товар

Экономист Алексей Зубец заявил, что с начала 2022 года женские прокладки подорожали на 40%.

Инфляция в России сильнее всего ударила по женским гигиеническим прокладкам — цена товара выросла на 40 процентов с начала 2022 года. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец. Ее слова приводит Лента.ру.

Экономист назвал женские прокладки самым подорожавшим за полгода товаром. Они поднялись в цене больше, чем сахар, соль, подсолнечное и сливочное масло. Зубец добавил, что с начала года также сильно подорожали говядина и детское питание.

Он объяснил резкий рост стоимости товаров личной гигиены высоким спросом. Эксперт отметил, что причиной также стало прекращение поставок зарубежных производителей на российский рынок. По словам экономиста, сейчас проблемы с наличием товара «как будто стабилизировались».

В условиях введенных антироссийских санкций на фоне военных действий на Украине многие зарубежные бренды, поставлявшие товары личной гигиены в Россию, заявили о приостановке деятельности в стране или вовсе покинули российский рынок. Так, компания Procter & Gamble — производитель прокладок Always, Naturella и Discreet, подгузников Pampers, тампонов Tampax и прочих товаров — заявила о сокращении продуктового портфеля. Теперь поставщик планирует продавать в России только товары первой необходимости.

В ответ на санкции, запрещающие ввоз ряда товаров в Россию, местные производители решили наладить выпуск прокладок и подгузников из отечественного сырья. Продукцию создают из российской целлюлозы.