Экс-депутата Карелии оштрафовали за кражу газеты в магазине

Бывшего депутата Лахденпохского горсовета Тамару Бородину суд оштрафовал на тысячу рублей за мелкое хищение в магазине, сообщается на сайте мирового суда Лахденпохского района.

Так, сообщается в суде, что Тамара Бородина 4 февраля в 14.10, находясь в магазине "Пятерочка" в Лахденпохье, совершила мелкое хищение, а именно похитила газету "Толока "Делаем сами" стоимостью 31 рубль 99 копеек.

В судебном заседании Бородина свою вину в совершении вменяемого административного правонарушения не признала, полагала, что не совершала хищения товара. Пояснила, что 4 февраля пришла в магазин "Пятерочка", намеревалась приобрести продукты питания. Взяла со стеллажа с печатной продукцией газету, подошла к специальному устройству, чтобы по штрих-коду на товаре узнать его стоимость, как делала ранее, в этот раз на устройстве появилась информация: "товар недоступен для продажи". Полагая, что данный товар недоступен для продажи, решила, что товар предоставляется магазином бесплатно, в корзину с продуктами не положила, убрала его под куртку. При оплате продуктов питания на кассе у продавца не поинтересовалась стоимостью газеты, которую спрятала под куртку. По какой причине не поинтересовалась, пояснить затруднилась. Не заплатив за газету, покинула магазин, забрав газету с собой. А 8 февраля, после того как к ней пришел участковый уполномоченный полиции, сходила в магазин "Пятерочка" и оплатила газету. Указала, что произошедшее считает недоразумением, сотрудники магазина должны внимательней заполнять информацию, чтобы устройство предоставляло сведения о стоимости всех товаров, находящихся в продаже".

Несмотря на полное непризнание Бородиной своей вины, мировой судья решил, что ее вина в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.7.27 КоАП РФ, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

К оправданиям Бородиной, что она не совершала хищения чужого имущества, мировой судья относится критически, полагая, что данные доводы заявлены с целью избежать административной ответственности.

Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих административную ответственность, мировым судьей не установлено.

В результате суд постановил: признать Бородину Тамару Васильевну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.7.27 КоАП РФ, назначить административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.