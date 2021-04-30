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Экс-глава Минтранса Карелии Алексей Кайдалов остался без 2 млн рублей, пока сидел в СИЗО

Новости. Криминал
16:31, 01 Мая 2021
фото: © Леонид Николаев/ИА Республика
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Обвиняемый во взяточничестве экс-глава Минтранса Карелии Алексей Кайдалов рассказал, что у него похитили 2 млн рублей с банковской карты.

Бывший министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов проходит потерпевшим по уголовному делу о хищении более двух миллионов рублей. Дело возбуждено в октябре 2020 года по факту кражи денежных средств с банковской карты экс-руководителя Минтранса и находится в производстве петрозаводской полиции. Сам Кайдалов недоволен качеством расследования предполагаемого хищения средств и заявляет, что к нему мог быть причастен оперативный сотрудник.

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Комментарии

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Изя
2021-05-01 16:56:44
Жалко его до слёз)))) :)
Гость
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