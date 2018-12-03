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Новости. Общество
12:52, 03 Декабря 2018
фото: Официальный сайт ГБПОУ РК "Техникум дорожного строительства"

Экс-глава Прионежья Алексей Лучин подал в суд о признании себя банкротом

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Бывший глава Прионежского района Алексей Лучин подал заявление в Арбитражный суд о признании себя банкротом. Сумма исковых требований к должнику составляет 17,8 млн рублей.

Среди кредиторов Лучина в материалах дела фигурирует ПАО "Русславбанк".

На просьбу издания назвать причины подачи заявления о банкротстве он ответил, что пока не готов давать комментарии.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Васёк
2018-12-03 14:18:34
Ежели кредитор серьёзный, то и "киллера могут заказать....."?!
однозначно
2018-12-03 13:58:03
Теперь при встрече к нему можно обращаться: слышь ты, банкрот ? Ты кто по жизни есть ?
Ванёк
2018-12-03 12:54:02
В долговую яму надо таких помещать , а не банкротом объявлять .
deep
2018-12-03 14:27:22
Ванёк, эт точно, только так такие вещи лечатся. А так.......как с гуся вода.
Гость
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