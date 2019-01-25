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Новости. Криминал
10:05, 25 Января 2019
фото: ГБПОУ РК "Техникум дорожного строительства"

Экс-глава Прионежья Алексей Лучин задержан по подозрению в мошенничестве

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Бывший глава Прионежского района Алексей Лучин задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве при строительстве жилых домов для переселенцев из аварийного фонда.

Об этом "Столице на Онего" сообщил источник в правоохранительных органах. По словам собеседника издания, Лучин подозревается в совершении преступления по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также по ч.2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

В пятницу следствие намерено ходатайствовать об аресте Лучина.

Ранее деловая интернет-газета "Вести Карелии" сообщала, что еще 9 апреля 2018 года следственное управление МВД возбудило уголовное дело. По информации издания, в 2012-2013 годах компания-застройщик ООО "Базис-строй построила 24-квартирный дом по улице Заречной в селе Заозерье Прионежского района.  А в конце 2014-начале 2015 года между "Базис-строем" и администрациями Заозерского, Ладвинского, Ладва-Веткинского, Пайского и Шокшинского поселений, участвовавших в региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилья в 2014-2017 годах, был заключен 31 муниципальный контракт на приобретение квартир для жителей указанных поселений в этом доме и 7-квартирном доме № 2 по этой же улице.

Фирме "Базис-строй" были перечислены почти 36,5 миллиона рублей. Из них средства федерального бюджета (госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ") составили без малого 19,5 миллиона рублей, республиканского – более 15 миллионов и местных бюджетов – около 2 миллионов рублей.

В то же время в процессе эксплуатации жилья гражданами, проживающими в доме № 1 по Заречной улице, "выявлены значительные нарушения и расхождения с проектно-сметной документацией. Квартиры имеют ненадлежащее техническое состояние, не позволяющее их нормальную эксплуатацию, условия проживания не соответствуют установленным законом нормам. В ходе выездной проверки специалистами министерства строительства, ЖКХ и энергетики по Республике Карелия выявлены грубые нарушения требований электро- и пожарной безопасности, в связи с чем был сделан вывод о непригодности указанного дома для проживания".

Руководителем ООО "Базис-строй" с 10 октября 2013 года является Ирина Якубова –супруга экс-главы Прионежского района Алексея Лучина.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мизантроп
2019-01-25 11:02:21
Аплодирую, подбрасывая малахай.
German
2019-01-25 10:26:29
В наше смутное время коррупция и казнокрадство чиновников не порок , а скорее недоразумение .
Американец
2019-01-25 10:14:55
когда уже до Чечиль и Поповцев дойдёт очередь?
David
2019-01-25 10:11:21
Очередной
Гость
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