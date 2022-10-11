Экс-глава Роспотребнадзора Карелии просит 12 млн рублей за моральный вред по сямозерскому делу

Бывший руководитель карельского Управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, признанный судом невиновным по уголовному делу о гибели 14 детей на Сямозере, просит выплатить ему 12 миллионов рублей за моральный вред.

Напомним, бывшего и действующего руководителей карельского Управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и Людмилу Котович следствие обвиняло в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц. Гособвинитель, замначальника отдела прокуратуры Карелии Ирина Кириллович просила назначить обоим фигурантам по 6 лет колонии-поселения, а Котович еще и лишить права занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Однако вначале судья Александр Смирнов, затем другая судья петрозаводского суда Марина Носова вынесли Коваленко и Котович оправдательный приговор, оставив за ними право на реабилитацию.

Этим правом, в отличие от Людмилы Котович, и воспользовался сегодня Анатолий Коваленко, желающий получить за моральный вред от государства 12 миллионов рублей. Для сравнения: судья Александр Смирнов, частично удовлетворивший иски признанных потерпевшими родителей и других близких утонувших несчастных ребятишек, постановил взыскать за материальный и моральный вред с Решетовой – 21,1 миллиона рублей, а с Виноградова – 18,085 миллиона. Кроме того, часть исков суд оставил без рассмотрения, с правом потерпевших взыскать средства с осужденных в порядке гражданского судопроизводства.

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