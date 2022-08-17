Экс-главному наркологу Минздрава Брюну предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

«В суд поступило ходатайство об избрании Евгению Брюну, подозреваемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ („Мошенничество в особо крупном размере“), меры пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили в суде.
Бывшему главному внештатному психиатру-наркологу Минздрава РФ Евгению Брюну предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве.
Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Кузьминского суда, куда поступило ходатайство следователя МВД о домашнем аресте врача.
«В ходатайстве следствия о домашнем аресте Брюн указан как обвиняемый по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сказали в суде.
Следователи требуют отправить его под домашний арест.
«В суд поступило ходатайство об избрании Евгению Брюну, подозреваемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ („Мошенничество в особо крупном размере“), меры пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили в суде.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание