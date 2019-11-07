Экс-инспектор ДПС может сесть за 8 лет за взятку в 55 тысяч рублей

Бывший старший инспектор дорожно-патрульной службы предстанет перед судом за получение взятки от автоюриста, сообщает Следком Карелии.

По версии следствия, обвиняемый в период с 27 февраля до 8 декабря 2017 года, обладая доступом к оперативно-справочным учетам и служебным сводкам о происшествиях, предоставил автоюристу сведения о ДТП с участием четырех жителей Карелии. Старший инспектор ДПС снабдил юриста персональными данными участников аварий: номерами мобильных телефонов, сведениями о степени тяжести причиненного вреда здоровья пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, копиями служебных материалов административного расследования по фактам ДТП. Он поделился информацией и о других дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на территории Прионежского района и Петрозаводска.

"За совершение указанных незаконных действий обвиняемый лично получил от автоюриста взятку в виде денег в общей сумме 55 тысяч рублей, что является значительным размером", - сообщили в Следкоме республики.

Уголовное дело в отношении бывшего старшего инспектора дорожно-патрульной службы направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее в Петрозаводске под суд пошел инспектор ДПС, который обеспечивал за взятку беспрепятственный проезд грузовиков, перевозящих крупногабаритные грузы без специального разрешения. В 2018 году он "заработал" таким образом 36 тысяч рублей.