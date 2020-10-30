Экс-мэр Олонца предрекает конец местному самоуправлению в Карелии

Бывший мэр Олонца, секретарь Олонецкого районного отделения КПРФ Геннадий Степанов считает, что реформы карельского правительства в области местного самоуправления приведут к тому, что в районах не останется ни одного управленца, избранного народом.

"Похоже, у правительства Карелии "новая фишка" - объединение поселений в муниципальный округ. Поскольку идея эта появилась и в Калевале, и в Муезерке почти одновременно, то без правительства тут не обошлось. Несложно предположить, что через год- два это коснется большинства районов. Причина называется вполне разумная - сокращение чиновников и соответственно экономия бюджетов. Знакомая тема? Мы ведь уже "освобождены" от выборов глав районов, глав городских поселений, районных депутатов. Много выиграли? Кто-нибудь видел какие-либо цифры на этот счет? Я вот цифр не видел, но заходя в администрацию Олонецкого района заметил, что ее работники уже и первый этаж заняли, чего не было ни в советские, ни в последующие времена. Спокойно вмещались на 2 и 3 этажах. Все оптимизируемся", - счиает Геннадий Степанов.

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