Экс-полицейский, сын бывшего начальника ИК-9 Карелии отправится на зону за невыплату 28 млн рублей

Петрозаводский городской суд отправил в колонию строгого режима Александра Гавриленко, так как он не платил уголовный штраф, сообщает управление службы судебных приставов Карелии.

Правда, ведомство не указывает имя фигуранта. Но его имя подтвердили в прокуратуре и в суде.

Александр Гавриленко - сын бывшего начальника исправительной колонии №9 Николая Гавриленко.

Напомним, в марте 2015 года Верховный суд Карелии изменил приговор Гавриленко, который, будучи полицейским, брал взятки у владельцев казино. Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу Гавриленко и уменьшил ему сумму наложенного штрафа с 200 миллионов рублей до 29 миллионов. Кроме того, бывший полицейский, приговоренный к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, по решению Верховного суда был освобожден из-под стражи.

Гавриленко обратился в Петрозаводский городской суд с заявлением о предоставлении рассрочки по оплате штрафа. Заявление было удовлетворено и предоставлена рассрочка на 5 лет с внесением ежемесячной суммы (равными частями) в размере 483,3 тысячи рублей. Однако, отмечают приставы, должник условия рассрочки систематически нарушал.

Арбитражный суд Карелии признал Гавриленко банкротом и освободил от исполнения иных денежных обязательств, за исключением уплаты уголовного штрафа.

Приставы обратились в суд с представлением о замене штрафа (остаток к этому времени составил 28 млн рублей) другим видом наказания.

Городской суд заменил уголовный штраф на 4 года 11 месяцев в колонии строгого режима.

Как сообщалось, в 2011-2013 годах сын начальника исправительной колонии №9 Александр Гавриленко, работая сотрудником полиции, вместе со своим коллегой (а иногда и не с одним) едва ли не каждый месяц получал вознаграждение за "помощь" нескольким организаторам азартных игр в Петрозаводске. Крупные суммы взяткодатели готовы были платить за информацию, правоохранители будут проверять их на предмет проведения незаконной деятельности, чтобы вовремя спрятать игровые автоматы. Размер взятки, которую полицейские делили между собой, подчас достигал 130-140 тысяч рублей. Что касается общей суммы, то речь шла о миллионах рублей. Мзду сотрудники получали лично или через посредников – в ресторанах, торговых центрах, у себя дома, а иногда и рядом с местом своей работы.

Уголовное дело в отношении Гавриленко рассматривалось "в порядке особого производства", поскольку в ходе предварительного следствия с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Петрозаводский городской суд 16 октября 2014 года приговорил Гавриленко к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и к штрафу в 200 миллионов рублей. Гавриленко был взят под стражу в зале суда. После этого Гавриленко подал апелляционную жалобу в Верховный суд Карелии.

Суд решил: "апелляционную жалобу осужденного Гавриленко удовлетворить частично; смягчить Гавриленко наказание в виде штрафа до 29 миллионов рублей; освободить Гавриленко из-под стражи немедленно".