16:29, 16 Января 2019
Экс-прокурор Петрозаводска Аскерова готовится к экзаменам на получение статуса адвоката
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Бывший прокурор столицы Карелии Елена Аскерова заявляет, что не намерена защищать педофилов и убийц.
Бывший прокурор Петрозаводска, 50-летняя Елена Аскерова, в октябре прошлого года вышедшая в отставку, подала документы в адвокатскую палату республики с просьбой допустить ее к сдаче экзаменов на получение статуса адвоката.
Примечательно, что расставшись с надзорным ведомством, Елена Аскерова сперва резко изменила амплуа, приступив к работе в должности заместителя директора престижной петрозаводской гостиницы "PITER INN", а теперь снова решила заняться юриспруденцией.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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